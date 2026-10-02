Завязшие в иранском тупике США отправили третий авианосец на Ближний Восток

США отправляют третий авианосец на Ближний Восток на фоне тупиковой ситуации в войне с Ираном. Развертывание подчеркивает растущую сложность войны Трампа с Ираном в преддверии промежуточных выборов в США.

Американские военные направляют на Ближний Восток третью авианосную ударную группу, в то время как президент Дональд Трамп предупреждает, что на горизонте могут замаячить новые удары по Ирану.

Развертывание, в рамках которого в состав группы входит специализированная амфибийно-десантная ударная группа, подчеркивает стремительно меняющуюся динамику войны Трампа с Ираном в преддверии промежуточных выборов в США, комментирует Associated Press.

Трамп заявил, что эскалация конфликта после промежуточных выборов остается вполне вероятным сценарием, несмотря на его первоначальные заявления о том, что война продлится всего несколько недель.

Группа кораблей, направляющихся на Ближний Восток, насчитывает более 7000 моряков и 2000 морских пехотинцев. В ее состав входят авианосная ударная группа USS Theodore Roosevelt и амфибийно-десантная группа USS Makin Island с двумя десантными кораблями.

По словам американского чиновника, который согласился поговорить на условиях анонимности, чтобы обсудить секретные военные операции, это может означать, что уже в конце октября в регионе будут находиться три авианосца.

С учетом уже имеющихся на Ближнем Востоке сил этот шаг приведет к беспрецедентному увеличению военно-морского присутствия США до более чем 20 000 моряков и морских пехотинцев, а также сотен летательных аппаратов. Ранее, в апреле, ВМС впервые с 2003 года разместили на Ближнем Востоке три авианосные ударные группы. Сейчас в регионе находятся авианосцы «Джордж Буш» и «Джордж Вашингтон», а также амфибийная группа быстрого реагирования «Боксер», напоминает Associated Press.

Авианосец «Джордж Вашингтон» обычно дислоцируется в Тихом океане, но его перебросили на Ближний Восток, чтобы сменить авианосец «Авраам Линкольн», экипаж которого провел в море более 260 дней подряд.

Возможно, «Джордж Вашингтон» перебросят в воды у берегов Японии, когда прибудет авианосная ударная группа «Теодор Рузвельт».

В интервью журналу Time, опубликованном в четверг, Трамп рассказал о возможности нанесения новых ударов, заявив, что «не исключено», что после промежуточных выборов 3 ноября он усилит бомбардировки Ирана. В ответ на уточняющий вопрос Трамп сказал, что не может вдаваться в подробности своей стратегии. «Я не могу вам этого сказать, потому что, понимаете, вы спрашиваете, куда мы будем наносить удары?» — сказал Трамп.

В интервью, которое он дал в понедельник, Трамп заявил, что отклонил последнее предложение Ирана о прекращении огня, потому что «то, что я не одобрил бы год назад, я не одобрю и сегодня».

В качестве примера Трамп привел предложение Ирана «открыть» Ормузский пролив, ключевой судоходный коридор для транспортировки энергоносителей, но заявил, что в целом предложение «недостаточно хорошее».

На вопрос о том, не поставит ли все более непопулярная война под угрозу шансы Республиканской партии на выборах в ноябре, Трамп сначала ответил: «Возможно». Но затем добавил: «Это должно помочь, потому что у Ирана не будет ядерного оружия».

Президент США заявил, что «100% населения» выступают против того, чтобы у Ирана был потенциал для нанесения ядерного удара, «в том числе по всему миру».