Зеленский сделал трудное признание на фоне усиления ударов ВС РФ

Владимир Зеленский признал, что Украина столкнулась с технологическими трудностями в сфере производства беспилотников-перехватчиков, предназначенных для отражения российских ударов посредством новых реактивных дронов. Об этом украинский лидер рассказал в интервью британскому изданию Financial Times.

«Гонка по противодействию российским дронам столкнулась с трудностями, в том числе с нехваткой двигателей для их перехватчиков», — заявил президент Украины, описывая текущую ситуацию на производственном фронте.

По словам главы государства, украинская сторона пытается решить проблему за счет внешних поставок и собственных мощностей, но этого по-прежнему недостаточно. «Мы импортируем действительно много двигателей», — пояснил Зеленский, добавив, что часть комплектующих выпускается внутри страны, однако объемы остаются критически низкими.

Трудности в данной сфере подтверждаются и на экспертном уровне внутри страны. Ранее советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявлял, что Украина отстает от России в технологической гонке беспилотных систем и до сих пор не смогла разработать эффективный перехватчик для борьбы с реактивными дронами.

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