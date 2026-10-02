Зять Трампа прокомментировал обвинения в связях с израильскими оборонными компаниями

Джаред Кушнер отверг сообщения о его инвестициях в оборонные компании Израиля

Спецпредставитель президента США, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отверг сообщения СМИ о его предполагаемых инвестициях в израильские оборонные компании.

Соответствующее заявление зять американского лидера сделал в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

В опубликованном сообщении Кушнер назвал материал CNN вводящим в глубокое заблуждение.

Спецпредставитель президента США подчеркнул, что вводящие в заблуждение истории не отвлекут его от работы, которую его попросил выполнить Трамп, а именно помочь в завершении конфликтов, объединить людей и стремиться к миру.

“Эта работа слишком важна”, – добавил Кушнер.