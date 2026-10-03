244 украинских БПЛА были сбиты за день

Минобороны России заявили, что за день средства ПВО сбили 244 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотные аппараты были сбиты в Белгородской, Брянской, Орловской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областях, в Московском регионе, Адыгее, Крыму, Краснодарском крае, в акваториях Азовского и Черного морей.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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