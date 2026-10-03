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Политика Сюжет: Новости СВО 1603

244 украинских БПЛА были сбиты за день

244 украинских БПЛА были сбиты за день
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Минобороны России заявили, что за день средства ПВО сбили 244 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотные аппараты были сбиты в Белгородской, Брянской, Орловской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областях, в Московском регионе, Адыгее, Крыму, Краснодарском крае, в акваториях Азовского и Черного морей.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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Новости СВО

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