Российский посол в Вене Андрей Грозов выступил с обвинением в адрес австрийских властей, заявив, что страна намеренно отходит от устоявшегося в международной практике толкования статуса нейтралитета. Свою позицию дипломат изложил в интервью слависту Талите Орешкович на YouTube-канале Marsonia News.

По словам главы российской дипмиссии, австрийские власти склоняются «в сторону исключительно военного измерения». Грозов констатировал, что политическое руководство страны добровольно отказалось от статуса подлинного нейтралитета в пользу так называемой «европейской солидарности». Дипломат подчеркнул, что такое решение наносит ущерб интересам народов обеих стран.

Посол обратил внимание на исторический контекст, напомнив, что ранее Вена строго придерживалась принципа вечного нейтралитета, закрепленного в Государственном договоре 1955 года. Россия, выступая гарантом этого документа, всегда высоко ценила посредническую роль, которую играла Австрия на международной арене.

Грозов указал на информационную работу властей с собственным населением. По его словам, сегодня гражданам Австрии упорно внушают тезис о том, что нейтральный статус не способен обеспечить защиту государства. Посол заявил, что подобные утверждения совершенно не соответствуют исторической реальности.

Ранее Андрей Грозов заявлял, что власти Австрии при любой удобной возможности пытаются привязать страну к Североатлантическому альянсу. При этом, как отмечал дипломат, позиция большей части граждан остается основным сдерживающим фактором, который пока не позволяет Вене официально вступить в НАТО.

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