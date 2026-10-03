Белый дом раздает деньги — сумма удивила всех

Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация начинает выплачивать приблизительно по 100 долларов на оплату медицинской страховки более чем 20 миллионам пожилых американцев. Согласно публикации на сайте Белого дома, речь идет об одноразовой выплате 90 долларов.

По данным Белого дома, деньги должны быть высланы на счета или оформлены как чек при отсутствии счета. Выплаты начинаются в начале октября.

Речь идет об обязательных страховых взносах за медицинскую страховку для пожилых. Их можно оплачивать ежемесячно или раз в год, а сумма зависит от дохода.

Программа действует в рамках федерального медстрахования для пожилых американцев. Выплата носит разовый характер и не заменяет регулярные взносы.

О критериях отбора получателей и общем объеме расходов не сообщается. Не приводятся и сроки завершения выплат.

Федеральная программа медицинского страхования для пожилых в США финансируется за счет бюджета и взносов участников. Размер взносов привязан к доходу, что делает их чувствительными для пенсионеров с фиксированным доходом.

Трамп неоднократно обещал снизить финансовую нагрузку на пожилых американцев и выступал против расширения отдельных программ медстрахования. Объявленная выплата подается администрацией как разовая мера поддержки.

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