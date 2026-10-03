Бессент проговорился о планах США и КНР в сфере ИИ

Бессент: США и Китай могут договориться о запретах для ИИ

Вашингтон и Пекин могут достичь договоренностей о том, в каких сферах не следует применять технологии искусственного интеллекта, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью порталу Axios. Он также высказался за то, чтобы между странами действовал процесс уведомления по вопросам ИИ.

По словам Бессента, стороны могут договориться о том, что именно модели не должны делать. Он выразил уверенность, что Пекин согласится на это.

При этом на вопрос о целесообразности обмена информацией о возможностях разрабатываемых ИИ-моделей министр ответил отрицательно. Он счел такой обмен вероятно ненужным.

Президент США Дональд Трамп в конце сентября заявил, что администрация не стремится к тесному сотрудничеству с Китаем в сфере разработки ИИ. Он объяснил это нежеланием раскрывать секретные данные.

Трамп добавил, что обсуждал эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в США 23-25 сентября. Белый дом по итогам визита сообщил, что стороны достигли договоренностей о создании канала связи для обсуждения инцидентов, касающихся ИИ.

В разработке искусственного интеллекта США и Китай продолжают соперничать, и каждая сторона продвигает свои модели и подходы к регулированию. Ограничения на применение таких технологий все чаще становятся темой международных обсуждений.

В сентябре стороны продлили торговое перемирие — оно действует до 10 января 2027 года. Госсекретарь США Марко Рубио при этом называл Китай главным геополитическим вызовом для Вашингтона.

Тихая война: китайско-американская ИИ-гонка перекраивает мировое будущее.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX