Блок "Армения" заявил, что Оганян подвергается политичекому преследованию

Оппозиционный блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, заявил, что представитель партии Артур Оганян подвергается политическому преследованию.

"Армения" заявила, что Оганян стал фигурантом уголовного дела и был арестован, при том что судья судья Антикоррупционного суда, как утверждается, не имел оснований для решения об аресте.

8 июня после завершения голосования в ходе выборов ЦИК Армении заявлял, что после подсчета 100 процентов бюллетеней у "Гражданского договора" 49,8 процента голосов, у "Сильной Армении" 23,3 процента, у "Армении" 9,9 процента. Партии "Процветающая Армения" не хватило около 60 голосов для преодоления проходного барьера в 4 процента.

11 и 12 июня результаты голосования по ряду участков объявили недействительными, но по окончательным итогам, опубликованным 14 июня, результаты партий существенно не изменились.

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