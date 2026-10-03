Британия замерла: консерваторы задумали взять реванш

Консервативная партия Великобритании рассчитывает вернуться в правительство за счет уязвимых, по ее мнению, инициатив нового лидера лейбористов и премьер-министра Энди Бернэма, а также проблем партии Reform UK, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В частности, тори намерены использовать реформу избирательной системы.

По словам одного из собеседников агентства, консерваторы планируют обвинять лейбористов в отсутствии жизнеспособной экономической программы. Они будут указывать на планы повысить налоги, госзаимствования и увеличить иммиграцию.

Внутри партии признают, что этим аргументам может мешать наследие Лиз Трасс, возглавлявшей правительство с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Тогда представленный ее кабинетом мини-бюджет вызвал потрясения на рынке облигаций и резкий рост стоимости ипотечных кредитов.

Часть представителей партии считает, что на восстановление доверия к консерваторам может потребоваться больше одного электорального цикла. Другие рассчитывают, что действия Бернэма ускорят их возвращение к власти.

Один из собеседников назвал серьезной ошибкой обещание Бернэма реформировать избирательную систему. По его мнению, консерваторы смогут утверждать, что изменения приведут к отказу от двухпартийной системы и создадут условия для постоянных коалиций с участием левых партий.

Консервативная партия исключает возможность избирательной коалиции с Reform UK. На выборах 4 июля 2024 года тори получили 121 место против 365 в 2019 году, а их доля голосов снизилась с 43,6% до 23,7%.

Бернэм стал лидером Лейбористской партии в июле 2026 года и после отставки Кира Стармера занял пост премьер-министра. Консерваторы находились у власти 14 лет до поражения на выборах 2024 года.

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