Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обратилась к украинским властям с призывом пойти на деэскалацию конфликта с Россией. Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

В своем сообщении бывшая соратница главы киевского режима прямо указала, что руководству Украины следует предпринять шаги по снижению напряженности. К публикации Мендель прикрепила видеозапись, на которой зафиксированы многокилометровые дорожные заторы в украинской столице.

Ранее градоначальник украинской столицы Виталий Кличко охарактеризовал обстановку в городе как крайне тяжелую. Он подчеркнул, что в настоящее время происходит разрушение критически важной инфраструктуры и нарушение логистических цепочек города.

До этого в информационном пространстве появилась информация о том, что западные государства разработали резервные планы экстренной эвакуации своих дипломатических представительств. Согласно этим планам, посольства должны быть перенесены из Киева в другие локации в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

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