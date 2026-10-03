Черный дым над Эр-Риядом: нефтяной объект охвачен огнем

На объекте нефтяной промышленности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начался пожар, над местностью поднимается столб черного дыма, сообщает Associated Press. Причины возгорания агентство не уточняет.

По некоторым данным, горит объект нефтекомпании Saudi Aramco. Официальных подтверждений саудовских властей о том, что произошел инцидент, нет.

Саудовская Аравия и хуситы с этого лета возобновили обмен ударами. До этого хуситы не раз атаковали нефтяную инфраструктуру на территории королевства.

О площади возгорания, пострадавших и ущербе не сообщается. Не приводятся и данные о том, затронул ли пожар добычу или переработку.

О том, связан ли инцидент с атакой, в публикации не говорится. Saudi Aramco ситуацию пока не комментировала.

США дважды за несколько недель отклонили просьбу Саудовской Аравии нанести авиаудары по позициям хуситов. Эр-Рияд вместе с правительством Йемена планирует крупное наступление на позиции движения «Ансар Аллах».

В июле повстанцы объявили о морской блокаде королевства и атаковали несколько его нефтяных танкеров. В начале августа движение начало наступление на юго-западе Йемена, а в сентябре установило контроль над портовым городом Моха.

США дважды предали Эр-Рияд: Саудовская Аравия осталась одна.

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