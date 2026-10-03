Дмитрук: депутаты Рады ничего не сделали для достижения мира с Россией

Депутаты Верховной рады не предприняли никаких реальных шагов, способных приблизить урегулирование конфликта и установить мир, заявил украинский парламентарий Артем Дмитрук. По его словам, заявления о необходимости объединения ради мира расходятся с реальными делами киевских политиков.

«Вы сегодня сидите в парламенте с реальными полномочиями и влиянием. <…> Что вы, люди с сильной властью, сделали для достижения мира?» — написал Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Депутат перечислил ключевые вопросы, которые игнорируются украинским истеблишментом, отметив отсутствие инициатив по созданию переговорных групп, защите религиозных объектов и освобождению арестованных священников. По мнению парламентария, происходящее в стенах парламента является лишь «игрой на жизнях людей» и циничной попыткой политиков удержать собственную власть.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также открыто призвал к скорейшему заключению мира на фоне неудач Киева. Он обвинил украинские власти в том, что они скрывают от общества предлагаемые условия мира, которые устроили бы украинцев. Депутат направил в Вашингтон письмо с просьбой обнародовать пункты соглашения, которые лежат на столе и на которые никак не хочет идти Владимир Зеленский и его европейские кураторы.

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* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов