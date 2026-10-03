Девять армий сошлись в России — КНР выдала главное

Учения «Центр-2026», прошедшие на полигоне Чебаркульский в Челябинской области, позволили укрепить традиционную многостороннюю дружбу между странами-участницами, сообщило Министерство обороны КНР. Военнослужащие разных стран отработали разведку, управление войсками, огневое поражение и комплексное обеспечение.

В публикации газеты НОАК «Цзефанцзюнь бао», которую приводит Минобороны КНР, говорится о совместной отработке боевого планирования и практических действий. Отмечается рост уровня взаимодействия при проведении совместных операций.

Основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» состоялся 2 октября. В нем приняли участие представители 41 государства — такое количество участников было представлено впервые.

Шесть иностранных государств направили свои воинские контингенты: Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан. Оборонные ведомства Казахстана и Конго работали в роли оперативных групп.

Также были представлены 33 государства-наблюдателя. Воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана участвовали в совместном командно-штабном учении КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2026».

Общая численность войск на полигоне Чебаркульский превысила 6 тыс. военнослужащих. От России было задействовано 4600 человек, иностранных — 1479, из них 634 составили воинские контингенты государств КСОР ОДКБ.

Учения «Центр» проводятся в рамках ротации стратегических маневров российских вооруженных сил и традиционно включают иностранных участников. В предыдущие годы к ним привлекались контингенты стран ОДКБ и ШОС.

Кремль ответил на слухи о связи учений «Центр-2026» с внешними угрозами.

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