Дональд Трамп сделал официальное заявление о своем импичменте

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил представителям прессы, что члены Демократической партии намерены инициировать процедуру его отстранения от власти. По словам главы государства, оппоненты хотят подвергнуть его импичменту.

В ходе общения с журналистами Трамп напомнил, что у него самого была юридическая возможность инициировать аналогичную процедуру в отношении бывшего американского лидера Джо Байдена. Однако, по его собственному признанию, он не стал этого делать, так как посчитал бы такой шаг неприличным.

Глава Белого дома особо подчеркнул, что демократы получат возможность запустить процесс его отстранения, если одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс, которые запланированы на ноябрь. Американский лидер прямо заявил, что его политические противники хотят применить этот механизм в отношении него.

Промежуточные выборы в США назначены на 3 ноября. В этот день граждане страны определят новый состав палаты представителей, а также решат судьбу 33 мест в сенате. В настоящее время обе палаты американского парламента находятся под контролем республиканцев. Стоит отметить, что процедура импичмента в США инициируется в нижней палате, а окончательное решение об отстранении принимает сенат.

Американский лидер уже подвергался процедуре импичмента дважды — в 2019 и 2021 годах. В обоих случаях сенат оправдал его, не набрав достаточного количества голосов для осуждения. Тогда нижнюю палату контролировали представители Демократической партии, однако для вынесения обвинительного приговора в сенате им не хватило необходимых голосов.

В американской политической традиции промежуточные выборы рассматриваются как оценка эффективности работы действующего главы государства. Как правило, партия, контролирующая Белый дом, теряет определенное количество мест в конгрессе, что способно существенно изменить баланс сил в обеих палатах законодательного органа.

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