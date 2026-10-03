Соединения группировки «Центр» добивают окружённые в Доброполье части ВСУ и развивают наступление в северо-западном от этого города направлении. Как и ранее в районе Орехова, противник был введён российским командованием в заблуждение относительно направления главного удара. Наряду с нашим оперативным успехом в Харьковской области, всё это ставит главкома ВСУ Драпатого перед целым комплексом больших проблем. Чем он попытается ответить?

Если всерьёз воспринимать информацию официальных украинских источников о положении дел на фронте, то там у ВСУ всё хорошо. Даже почти замечательно. Чтобы в этом убедиться, украинскому интернет-пользователю достаточно взглянуть на карту ресурса DeepStateMap. Она показывает, что весь Орехов с половиной Малой Токмачки находится даже не в «серой зоне», а под уверенным контролем ВСУ.

Нет на ней никаких намёков и на окружение украинских частей севернее Большого Бурлука, равно как и в Доброполье. Да что там Доброполье. Украинские хлопцы всё ещё успешно удерживают часть Константиновки и ведут бои в Часовом Яре.

Не подумайте, что всё перечисленное – проекция на наш мир одной из параллельных реальностей, в духе того, как это происходит в американском фантастическом телесериале «Тёмная материя». Это – та реальность, в которой сегодня живёт украинский обыватель. А когда у него всё же возникают сомнения относительно правдивости официальной информации, над головой шибко умного жителя «незалежной» нависает дамоклов меч обвинений в пособничестве «пропаганде клятых москалей». Такая вот свобода слова и доступа к информации.

Но как ни пытайся врать и изворачиваться, правду в наше время утаить сложно. Во всяком случае, командование ВСУ уж точно её знает, что, однако, не мешает украинским панам-атаманам допускать грубые просчёты в планировании оборонительных и наступательных операций. Недавно вражеский главком Драпатый снова оказался с утёртым носом. Его подчинённые явно проморгали прорыв частей нашей группировки «Центр» под Добропольем.

Дело даже не в том, что ранее украинский гарнизон этого небольшого, но очень важного в оперативно-тактическом отношении города оказался в полном окружении. Российское командование пошло дальше и совершенно неожиданно для врага нанесло рассекающий удар в направлении расположенного к северу от Доброполья городка Белозёрское.

Теперь, если взглянуть на карту боевых действий (реально отображающую положение дел на фронте, а не ту, что предлагает украинскому «пиплу» государственный картограф), то вырисовывается очень интересная картина.

Противник перед этим сосредоточил усилия на противодействии нашему натиску гораздо восточнее – в районе сёл Грузское, Новоандреевка, Новогригорьевка и Райское. Сюда он перебросил резервы и даже пытался с их помощью контратаковать, стремясь не допустить охвата Дружковки с запада. Но эти потуги, выражаясь боксёрской терминологией, оказались акцентированным ударом если и не совсем в пустоту, то в надёжный блок, а наше командование провело в этот момент встречный «левый кросс», заставивший ВСУ закачаться на вмиг подкосившихся «ногах-макаронах».

Далее (после окончательного уничтожения в городской застройке Доброполья остатков вражеского гарнизона) несомненно последует и скорое освобождение Белозёрского. А это будет означать начало широкого охвата Дружковки с запада и, одновременно, выход во фланг и тыл всем вражеским соединениям, удерживающим линию фронта южнее. Тем более, что там есть хорошие тенденции к скорому выдавливанию противника из Сергеевки – ещё одного очень важного населённого пункта в ДНР.

Чем на всё это может ответить Драпатый? С учётом того, что «контрнаступ» отборных укронацистских соединений под Лиманом уже выдохся, ему останется только латать дыры, перебрасывая войска с этого и некоторых других направлений на самые проблемные участки. А их число всё более и более нарастает. Так что вряд ли вражескому главкому удастся новые угрозы купировать. Впрочем, не стоит забегать вперёд, дождёмся развития событий…