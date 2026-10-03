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Политика 8753

Драпатому снова утёрли нос: вслед за Ореховым – Добропольский конфуз

«Контрнаступ» под Лиманом не спас врага от поражений на других направлениях

Соединения группировки «Центр» добивают окружённые в Доброполье части ВСУ и развивают наступление в северо-западном от этого города направлении. Как и ранее в районе Орехова, противник был введён российским командованием в заблуждение относительно направления главного удара. Наряду с нашим оперативным успехом в Харьковской области, всё это ставит главкома ВСУ Драпатого перед целым комплексом больших проблем. Чем он попытается ответить?

«Контрнаступ» под Лиманом не спас врага от поражений на других направлениях

Если всерьёз воспринимать информацию официальных украинских источников о положении дел на фронте, то там у ВСУ всё хорошо. Даже почти замечательно. Чтобы в этом убедиться, украинскому интернет-пользователю достаточно взглянуть на карту ресурса DeepStateMap. Она показывает, что весь Орехов с половиной Малой Токмачки находится даже не в «серой зоне», а под уверенным контролем ВСУ.

Нет на ней никаких намёков и на окружение украинских частей севернее Большого Бурлука, равно как и в Доброполье. Да что там Доброполье. Украинские хлопцы всё ещё успешно удерживают часть Константиновки и ведут бои в Часовом Яре.

Не подумайте, что всё перечисленное – проекция на наш мир одной из параллельных реальностей, в духе того, как это происходит в американском фантастическом телесериале «Тёмная материя». Это – та реальность, в которой сегодня живёт украинский обыватель. А когда у него всё же возникают сомнения относительно правдивости официальной информации, над головой шибко умного жителя «незалежной» нависает дамоклов меч обвинений в пособничестве «пропаганде клятых москалей». Такая вот свобода слова и доступа к информации.

Но как ни пытайся врать и изворачиваться, правду в наше время утаить сложно. Во всяком случае, командование ВСУ уж точно её знает, что, однако, не мешает украинским панам-атаманам допускать грубые просчёты в планировании оборонительных и наступательных операций. Недавно вражеский главком Драпатый снова оказался с утёртым носом. Его подчинённые явно проморгали прорыв частей нашей группировки «Центр» под Добропольем.

Дело даже не в том, что ранее украинский гарнизон этого небольшого, но очень важного в оперативно-тактическом отношении города оказался в полном окружении. Российское командование пошло дальше и совершенно неожиданно для врага нанесло рассекающий удар в направлении расположенного к северу от Доброполья городка Белозёрское.

Теперь, если взглянуть на карту боевых действий (реально отображающую положение дел на фронте, а не ту, что предлагает украинскому «пиплу» государственный картограф), то вырисовывается очень интересная картина.

Противник перед этим сосредоточил усилия на противодействии нашему натиску гораздо восточнее – в районе сёл Грузское, Новоандреевка, Новогригорьевка и Райское. Сюда он перебросил резервы и даже пытался с их помощью контратаковать, стремясь не допустить охвата Дружковки с запада. Но эти потуги, выражаясь боксёрской терминологией, оказались акцентированным ударом если и не совсем в пустоту, то в надёжный блок, а наше командование провело в этот момент встречный «левый кросс», заставивший ВСУ закачаться на вмиг подкосившихся «ногах-макаронах».

Далее (после окончательного уничтожения в городской застройке Доброполья остатков вражеского гарнизона) несомненно последует и скорое освобождение Белозёрского. А это будет означать начало широкого охвата Дружковки с запада и, одновременно, выход во фланг и тыл всем вражеским соединениям, удерживающим линию фронта южнее. Тем более, что там есть хорошие тенденции к скорому выдавливанию противника из Сергеевки – ещё одного очень важного населённого пункта в ДНР.

Чем на всё это может ответить Драпатый? С учётом того, что «контрнаступ» отборных укронацистских соединений под Лиманом уже выдохся, ему останется только латать дыры, перебрасывая войска с этого и некоторых других направлений на самые проблемные участки. А их число всё более и более нарастает. Так что вряд ли вражескому главкому удастся новые угрозы купировать. Впрочем, не стоит забегать вперёд, дождёмся развития событий…

 

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Автор:
Донецкая народная республика