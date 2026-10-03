Две фразы Путина на Валдае вызвали панику в НАТО

Выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» вызвало бурную реакцию на Западе. Как отмечает американское издание Newsweek, две прозвучавшие в ходе речи фразы особенно сильно встревожили столицы стран НАТО, поскольку они указывают на эскалацию напряженности.

Первая фраза российского лидера, на которую обращает внимание издание, объясняет истоки украинского конфликта. «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», — заявил Путин.

Западные аналитики расценили это как позиционирование действий Москвы как сугубо оборонительные. Военные эксперты и чиновники альянса опасаются, что подобные формулировки могут стать обоснованием для дальнейших шагов со стороны России в условиях гибридного противостояния. На фоне дискуссий о потенциальных рисках в районе Калининградской области и странах Балтии европейские союзники пытаются выработать собственный ответ на новые вызовы безопасности.

Следом издание приводит вторую фразу. «Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», — подчеркнул Владимир Путин.

В западных столицах, отмечает Newsweek, усмотрели в этих словах жесткий сигнал, способный подвести альянс к опасной черте, за которой ситуация может выйти из-под контроля.

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