Балтийские государства прислушались к предупреждению Владимира Путина о защите Калининграда, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью подполковнику американской армии в отставке Дэниелу Дэвису. По его словам, Латвия, Литва и Эстония дали заднюю.

Джонсон утверждает, что предупреждение сработало и ранее угрожавшие страны решили замолкнуть. Он связал это с прекращением угроз с их стороны.

В четверг Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что Россия, предостерегая НАТО от попыток реализовать угрозы Калининградской области, говорила о возможном применении всех сил и средств. При этом ядерное оружие он не называл.

Президент добавил, что в случае нападения на Россию страна должна будет использовать свои конкурентные преимущества. Он отметил наличие у России уникальных средств поражения.

Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Других подробностей интервью Джонсона в публикации не приводится.

До этого посольство РФ в Брюсселе проинформировало, что Москва предупредила НАТО и МИД Бельгии: действия альянса вокруг Калининградской области повышают риск прямого вооруженного столкновения. Дипмиссия заявила о готовности задействовать весь имеющийся арсенал для защиты своей территории.

В Кремле говорили, что угрозы для Калининградской области будут уничтожаться, если возникнут, а блокада региона способна привести к полномасштабному конфликту. Путин не раз отмечал, что Москва не готовит боевых действий с Европой.

В Германии испугались слов Путина о защите Калининграда.

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