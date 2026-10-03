Эксперт объяснил, почему Ким Чен Ын не повторит судьбу Мадуро

В КНДР невозможно повторение венесуэльского сценария с задержанием главы государства: народ Северной Кореи защитит своего лидера и суверенитет страны. Такое мнение высказал подполковник в отставке, участник СВО, главный редактор «Корейского радио» Андрей Шин. Его слова приводит ИС «Вести».

Шин обратил внимание на поправки в конституцию КНДР от 23 марта 2026 года. По его словам, там появился пункт, согласно которому КНДР автоматически запускает ядерное оружие в случае гибели руководителя. Он пояснил, что народ и руководство страны сочли такой пункт необходимым.

Шин также напомнил, что в первое правление президента США Дональда Трампа КНДР еще называли «осью зла». По его словам, Пхеньян не соглашался на условия, противоречащие суверенитету страны, после чего Вашингтон направил к корейским берегам две авианосные группы и был готов нанести удар.

«В ответ на что уважаемый товарищ Ким Чен Ын ответил: "Драться так драться, мы готовы". В итоге закончилось тем, что авианосные группы постояли и уплыли обратно. Поэтому в данном случае с КНДР ни при каких условиях невозможен венесуэльский сценарий, потому что весь народ встанет на защиту лидера и на защиту своего суверенитета, своих границ, своих ценностей», — сказал эксперт.

Шин не исключил, что лидер КНДР готов применить ядерное оружие.

«Может. А почему нет?.. В восточной ментальности это очень просто. Что такое страх? Страх — это граница. Вы перешли — и страха нет. Он эту границу перешел. И американцы это очень хорошо знают», — добавил он.

До этого Трамп сообщил, что обсудил вопрос проведения выборов в Венесуэле с уполномоченным президентом Боливарианской Республики Делси Родригес.

Также стало известно, что Трамп писал в чат-ботом Grok запросы перед захватом Мадуро.