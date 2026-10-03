Газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия отказала Украине в дополнительном бюджетном финансировании, поставив выделение средств в зависимость от выполнения Киевом обещанных реформ.

Среди требований Брюсселя - отмена освобождения от НДС для небольших посылок и новые правила налогообложения цифровых платформ, однако принятые Верховной радой меры содержали спорную поправку, ослаблявшую правила в отношении политически значимых лиц, которых ЕС требует ужесточить в рамках борьбы с коррупцией. Позже эту поправку из закона убрали, но её более жёсткая версия до сих пор не принята.

В письме еврокомиссаров спикеру Верховной рады, оказавшемся в распоряжении газеты, подчёркивается, что не допустить ослабления украинской системы регулирования в отношении политически значимых лиц крайне важно.

Напомним, что ранее премьер-министр Албании Эди Рама выступил с резким заявлением, обвинив руководство Европейского союза в дезинформации относительно вступления Украины в объединение. Свою позицию он изложил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, выразив уверенность в невозможности интеграции Киева по существующим правилам.

Ранее сообщалось, что у Киева заканчиваются военные и экономические ресурсы для конфликта с РФ.