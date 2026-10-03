Премьер-министр Албании Эди Рама выступил с резким заявлением, обвинив руководство Европейского союза в дезинформации касательно вступления Украины в объединение. Свою позицию он изложил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Рама выразил уверенность в невозможности интеграции Киева по существующим правилам

Албанский лидер выразил глубокое сомнение в том, что Украина когда-либо сможет стать полноправным членом Евросоюза, если процедура будет проходить в строгом соответствии с установленными нормами. Он подчеркнул, что обещания, которые даются Киеву, не соответствуют действительности. По его словам, обычным путем, предполагающим полное соблюдение всех критериев и требований, Украину никогда не примут в сообщество, и этот факт является очевидным для всех.

Стоит отметить, что ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос официально заявила, что Европейский союз не намерен предоставлять украинской стороне какие-либо поблажки или привилегии в процессе интеграции. Она особо подчеркнула, что страна не сможет выполнить все необходимые требования для того, чтобы стать членом объединения к 1 января 2027 года.

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