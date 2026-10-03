Фицо экстренно отменил поездку в Белград

Премьер Словакии Фицо не смог приехать к Вучичу из-за болезни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет посетить Белград и принять участие в предвыборном митинге в поддержку сербского руководства из-за внезапного ухудшения здоровья. Об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR.

«Премьер Словакии Роберт Фицо из-за болезни не поедет в Сербию в субботу», — говорится в публикации агентства.

С самого утра словацкий премьер был вынужден отменить свое участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине Карпатско-Дуклинской операции 1944 года. Причиной стало острое вирусное заболевание.

Изначально политик рассчитывал, что небольшой отдых позволит ему восстановиться и совершить запланированную поездку в вечернее время, однако болезнь оказалась сильнее, и визит пришлось окончательно отменить.