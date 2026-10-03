Фицо поддержал Вучича перед выборами в Сербии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался в поддержку Александара Вучича, который 27 сентября подал в отставку с поста президента в преддверии парламентских выборов в Сербии.

Фицо сказал, что Вучич проводит суверенный политический курс.

Словацкий премьер пожелал Вучичу победы в ходе выборов и заявил, что Словакие продолжит курс на уважение территориальной целостности Сербии.

Внеочередные парламентские выборы в Сербии состоятся 25 октября, Вучич будет в них участвовать как лидер Сербской прогрессивной партии.

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