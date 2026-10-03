Фицо раскрыл, почему отменил участие в связанных с освобождением Словакии торжествах

Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо не сможет присутствовать на памятных мероприятиях на северо‑востоке страны, посвящённых 82‑й годовщине Карпатско‑Дуклинской операции — причиной стала болезнь. Об отмене своего участия политик уведомил подписчиков в социальной сети.

В своём сообщении Фицо принёс извинения за то, что не сможет побывать на мероприятии на перевале Дукла, хотя очень этого хотел. Он рассказал, что на протяжении недели борется с вирусным респираторным заболеванием и сейчас ему критически важно хотя бы на несколько часов отказаться от рабочих обязанностей — это необходимо, чтобы сохранить силы для дальнейшей программы. Премьер выразил надежду, что успеет восстановиться и вечером отправиться в Белград.

В Белграде Роберт Фицо намерен выступить на предвыборном митинге Александара Вучича — сербского политика, подавшего в отставку 27 сентября. Начало мероприятия запланировано на 18:00 по белградскому времени (19:00 мск).

Карпатско‑Дуклинская наступательная операция, проводившаяся силами Красной армии, длилась с 8 сентября по 28 октября 1944 года в Восточных Карпатах. Она играла важную роль в рамках более широкой Восточно‑Карпатской стратегической операции в годы Великой Отечественной войны.