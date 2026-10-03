Филиппо заявил, что стремящимся к войне политикам нужно уйти

Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на негодование, с которым публика в Мюнстере встретила канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте после вручения альянсу Вестфальской премии мира. На опубликованном им видео политики стоят на балконе ратуши под свист и крики.

На кадрах Мерц и Рютте улыбаются и машут публике, находясь на балконе городской ратуши. Автор видео, снимавший с площади, озаглавил его «Кровь, кровь на ваших руках».

Филиппо сопроводил публикацию комментарием о громких возгласах неодобрения. По его словам, политикам, стремящимся к войне, нужно уйти.

Кто именно вручал Вестфальскую премию мира и за что, в публикации не уточняется. Не приводятся и данные о числе собравшихся на площади.

О реакции Мерца, Рютте или организаторов премии на происходящее не сообщается. Другие подробности церемонии также не раскрываются.

Вестфальская премия мира вручается в Мюнстере и традиционно связывается с Вестфальским миром 1648 года. Награда позиционируется как признание вклада в мирное урегулирование и европейское сотрудничество.

Флориан Филиппо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и курса НАТО, призывая к переговорам с Москвой. Его заявления регулярно вызывают споры во французской политике.

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