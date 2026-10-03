Финские СМИ сообщили о конфузе собственного президента на встрече с Санду

Встреча президента Финляндии Александра Стубба и молдавского лидера Майи Санду завершилась неловкой ситуацией, связанной с нелепыми объятиями. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

Согласно публикации, Санду вышла из автомобиля, после чего лидеры обменялись рукопожатием. Однако в этот момент Стубб слегка споткнулся на красной ковровой дорожке, которая была постелена у входа в президентский дворец. Затем финский лидер обнял Санду, но она не ответила на этот жест взаимностью.

Финский специалист по этикету Мирва Сауккола считает, что решение Стубба публично обнять коллегу выглядело довольно необычно. Впрочем, эксперт подчеркнула, что это нельзя считать серьезным нарушением правил приличия. Она пояснила, что для оценки подобного поведения важно понимать степень близости отношений между участниками встречи, что посторонним людям определить сложно.

Сауккола также отметила, что при первом знакомстве обычно не стоит торопиться с объятиями. По ее мнению, лучше заранее изучить культурные особенности и традиции нового знакомого.

Накануне молдавский лидер Майя Санду прибыла в Хельсинки с государственным визитом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине, а также внутренние политические вызовы, стоящие перед Финляндией.

Ранее, в апреле, телеканал BFM информировал о том, что встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и французского президента Эммануэля Макрона в Париже вызвала скандал из-за чрезмерно эмоциональных объятий между политиками.

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