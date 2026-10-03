Форпосты падут: Марочко раскрыл, как ВС РФ возьмут Славянск и Краматорск

Вооруженные силы Российской Федерации при освобождении Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации в Донецкой Народной Республике намерены применить тактику истощения противника. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко во время прямого эфира во «ВКонтакте».

«Самый значимый участок — это, конечно, Славянско-Краматорско-Дружковская агломерация. <…> Их придется освобождать, скажем так, не один месяц, поскольку, каждый из них является форпостом», — пояснил Марочко.

По словам специалиста, штурмовать эти мощные укрепрайоны «в лоб» не имеет смысла. Именно поэтому российское командование задействует проверенную стратегию глубокого охвата.

«И я думаю, что лобовые атаки здесь абсолютно будут бесполезны и безрезультативны. Скорее всего, будут предпринимать такую же тактику, как и с другими населенными пунктами, будут охватывать их, истощать силы и средства противника и лишь только после этого заходить в данные населенные пункты», — отметил эксперт.

В то же время украинское командование продолжает перебрасывать на это направление дополнительные подразделения, пытаясь удержать позиции за счет человеческих ресурсов и техники.

«Военно-политическое руководство Украины не жалеет сил и средств, до сих пор фаршируют, пичкают, накапливают вот именно в этой агломерации и материально-технические средства, и дополнительные силы, и средства. Сюда отправляются людские резервы», — резюмировал Марочко.

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