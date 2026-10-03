Германия разочаровалась: Штайнмайер сказал это вслух

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства заявил, что многие немцы испытывают разочарование и недоверие к нынешнему политическому устройству страны спустя 36 лет после объединения ГДР и ФРГ. Он призвал правительство Фридриха Мерца к кардинальному пересмотру подходов.

Штайнмайер сказал об этом, выступая в Бремене по случаю Дня германского единства, трансляцию вел телеканал Phoenix. По его словам, разочарование ощущается не только на востоке страны.

Президент отметил, что еще четверть и более избирателей демонстрируют своим выбором отход от важных основополагающих решений республики. Он заявил, что в нынешние времена нужна взвешенная, последовательная и устойчивая государственная политика.

3 октября в Германии отмечается День германского единства. В 1990 году пять восточных земель бывшей ГДР вошли в состав ФРГ, а Берлин стал общей столицей.

По словам Штайнмайера, такая политика необходима для устранения глубинных экономических и социальных причин неуверенности среди населения. Других деталей его выступления не приводится.

ХДС во главе с Мерцем потерпел поражение на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт 6 сентября, получив 17,2%. По итогам выборов в Берлине 20 сентября партия уступила первое место «Левым».

В тот же день на выборах в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании ХДС впервые в своей истории не преодолел пятипроцентный барьер. Несмотря на это, Мерц заявил о стремлении сохранить председательство в партии и пост канцлера.

Мерц теряет Германию: поддержка тает на глазах.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX