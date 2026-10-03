Глава ЕС исключила модель «ассоциированного членства» для Косово

Урсула фон дер Ляйен исключила «ассоциированное членство» для Косово, заявив, что Приштине надо стремиться к полноправному членству в ЕС как европейскому государству. Она также призвала к полному соблюдению мандата суда по делу лидера косовских сепаратистов Хашима Тачи, приговорённого к 25 годам, и к скорейшему проведению реформ и созданию функционирующих институтов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен исключила модель «ассоциированного членства» для Косово, заявив, что эта полупризнанная страна должна стремиться к полноправному членству в ЕС в качестве европейского государства. Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Косово Альбином Курти в Приштине во время своего турне по Западным Балканам, фон дер Ляйен отметила, что договоры ЕС позволяют европейским странам подавать заявки на членство, что отличает позицию Косово от позиции Канады.

«Разница между Канадой и Косово, например, заключается в следующем: в наших договорах говорится, что это должна быть европейская страна, которая подаёт заявку на членство в Европейском союзе, — пояснила фон дер Ляйен. — Канада географически больше не является Европой, поэтому Канада не может подать заявку на членство в Европейском союзе… В случае Косово всё по-другому. Как европейская страна, вы можете быть членом Европейского союза».

Замечания фон дер Ляйен прозвучали после того, как в сентябре она предложила Канаде стать первым «ассоциированным членом» ЕС в рамках усилий по развитию более тесных связей между блоком и Оттавой.

«Я очень чётко верю в европейское будущее Косово», — добавила она. Она также призвала к скорейшему проведению реформ и созданию полноценно функционирующих институтов в Косово, заявив, что институциональная стабильность необходима для проведения реформ, экономического роста и продвижения по европейскому пути развития.

Визит фон дер Ляйен состоялся на фоне многотысячных митингов в Косово против обвинительных приговоров за военные преступления, вынесенных бывшему президенту Хашиму Тачи. Его приговорили к тюремному заключению вместе с бывшими высокопоставленными членами Освободительной армии Косово Якупом Красничи, Реджепом Селими и Кадри Весели. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 25 лет.

С тех пор как Тачи был приговорён к 25 годам тюремного заключения за преступления, совершённые в ходе борьбы за независимость от Сербии в 1990-х годах, в Косово прошла серия акций протеста. Длительные сроки заключения для этих людей, которых в Косово до сих пор считают героями, вызвали возмущение по всей стране. Выступая после встречи с Курти, фон дер Ляйен заявила, что «мандат суда должен быть полностью соблюдён».

«Теперь у обвиняемых есть право на апелляцию, — отметила она. — Но ясно одно. Это решение касается индивидуальной ответственности обвиняемых. Сопротивление Косово не предстаёт перед судом». Ранее Курти заявил, что решение суда содержит «фактические, юридические и исторические ошибки», и добавил, что рассмотрит предложения оппозиции об изменении состава суда.

Когда фон дер Ляйен прибыла в Косово, местные телеканалы показали кадры, на которых небольшая группа протестующих пытается перегородить ей выезд из аэропорта грузовиком и цистерной. Они держали в руках плакаты с надписями «ЕС, ты нас предал» и «Сегодня Тачи, завтра Зеленский» и скандировали аббревиатуру Освободительной армии Косово. Кортеж фон дер Ляйен под усиленной охраной полиции выехал через другой выход. Позже, когда она за закрытыми дверями встречалась со студентами Приштинского университета, в центре города собрались тысячи протестующих, продолжающих митинги против решения суда. Демонстранты обвиняют суд в политической предвзятости, заявляя, что он использовал доказательства, предоставленные Сербией, которая никогда не признавала независимость Косово.