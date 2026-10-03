Глава МАГАТЭ рассказал о принципах своей работы в случае избрания в ООН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в случае назначения генеральным секретарем ООН намерен сохранять независимость и руководствоваться Уставом организации. Аргентина официально выдвинула его кандидатуру на этот пост.

В интервью РИА Новости Гросси подчеркнул, что считает самостоятельность одним из основных требований к руководителю международной организации.

«Конечно. Думаю, именно в этом и состоит суть работы руководителя любой международной организации, как того требует и Устав ООН, сохранять независимость, иметь собственную позицию и помнить о своей миссии», — сказал он.

По словам Гросси, аналогичного принципа он придерживается и сейчас во главе Международного агентства по атомной энергии. В своей работе он ориентируется на устав МАГАТЭ и задачи, возложенные на агентство.

Выбор нового генерального секретаря ООН проходит в несколько этапов. Кандидатуры официально выдвигают государства, после чего претенденты представляют свое видение работы организации и участвуют в открытых обсуждениях.

Ключевая роль принадлежит Совету Безопасности ООН. Его 15 членов проводят закрытые индикативные голосования, которые позволяют определить уровень поддержки каждого кандидата. В бюллетенях предусмотрены варианты «поддерживаю», «не поддерживаю» и «воздерживаюсь».

Официальные итоги таких голосований не публикуются, однако результаты конфиденциально доводятся до государств, выдвинувших кандидатов.

После этого Совет Безопасности должен рекомендовать одного претендента Генеральной Ассамблее ООН. Именно она формально назначает нового генерального секретаря.

По данным РИА Новости, после четвертого индикативного голосования наибольшую поддержку получила бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан.

На пост следующего генерального секретаря ООН также претендуют Кэролин Родригес-Биркетт из Гайаны, Рафаэль Гросси из Аргентины, Мария Фернанда Эспиноса из Эквадора, Маки Салл из Сенегала, Олара Отунну из Уганды и Ивонн Баки из Эквадора.

Нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш занимает пост второй срок. Его полномочия завершатся 31 декабря 2026 года, после чего организацию должен возглавить новый руководитель.

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