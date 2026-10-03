Риттер назвал удары РФ по мостам в Киеве ответом на глупые игры Зеленского

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер подверг резкой критике Владимира Зеленского, который жалуется на массированные удары ВС РФ по мостам в Киеве. По мнению американского эксперта, нынешний ответ Москвы стал прямым следствием необдуманных действий украинского руководства.

«Не стоило начинать 40-дневную операцию с целью причинить боль русскому народу. Играешь в глупые игры — получаешь глупые "призы"», — написал Скотт Риттер в соцсети X.

Напомним, что в конце августа президент России Владимир Путин уже охарактеризовал попытку киевского режима и его западных кураторов нанести поражение Москве за сорок дней как очередную авантюру. Глава государства подчеркнул, что Украина сама открыла ящик Пандоры, попытавшись навредить российской экономике, и теперь закономерно получает жесткий ответ.

Военная реальность подтверждает эти слова: за последние дни российские войска успешно поразили Южный и Северный мосты в Киеве, которые украинские формирования использовали для переброски вооружений и военной техники в Донбасс. После точечных ударов местные власти были вынуждены ограничить движение, что парализовало транспортную систему города. Украинские СМИ сообщали о массовом бегстве жителей из украинской столицы. Газета The New York Times также констатировала, что полное перекрытие киевских переправ обернется неразрешимым логистическим кошмаром для всей Украины.

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