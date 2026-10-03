В Киеве паника. Удары по мостам привели к серьезнейшему транспортному коллапсу: образовались масштабные пробки. Жители бегут из столицы, об этом свидетельствуют данные сдачи жилья в аренду. Свободных квартир тысячи, и стоимость аренды значительно упала. Как ограничения на движение по трем основным переправам через Днепр скажутся на снабжении ВСУ, рассказал «МК» военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

— Из Киева происходит исход населения, ситуация похожа на ту, что была в начале СВО в 2022 году, когда сотни тысяч людей устремились к западным границам, чтобы покинуть страну, — говорит Василий Дандыкин. — Сейчас из-за транспортного коллапса и неопределенности у киевлян та же паника.

Военный эксперт напоминает, что Украина первой начала бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и гражданским судам в Черном море.

— Как сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин, Россия потеряла от ударов по НПЗ около 1% ВВП. Это много. Киевский режим предпринял попытки сорвать выборы в Госдуму. Удары целенаправленно наносились по избирательным участкам и домам членов участковых избирательных комиссий. Погибли шесть человек.

Как говорит капитан первого ранга, вся их «вакханалия» с 40-дневными операциями по «принуждению России к миру» закончилась тем, что Украина потеряла за месяц более тысячи квадратных километров территории и 40 населенных пунктов, остановились все их черноморские порты, «накрылась» почти вся металлургическая отрасль.

— Потом Зеленский одобрил новые спецоперации против России. На моей родной Брянщине ВСУ ударили по железнодорожному мосту, по пассажирскому поезду. Раньше били по Крымскому мосту, по паромной переправе, били «Хорнетами» (барражирующими боеприпасами самолетного типа. - «МК») по федеральной трассе Р-280 «Новороссия», ведущей в Крым, чтобы создать там гуманитарную и транспортную катастрофу и сорвать курортный сезон. Обыватели в Киеве радовались, хлопали в ладоши. И вот бумеранг вернулся, наступили последствия.

Как говорит Василий Дандыкин, российские военные нанесли серию ударов по мостам в Киеве. Основной целью стал Южный мост, также были затронуты мост Патона и мост Метро.

— Главный мост — это Южный, он является ключевой транспортной артерией города, обеспечивает до 90% транзита всех грузов между левым и правым берегами Днепра. Его повреждение нарушило ключевые магистрали, связывающие Киев с Одессой, Харьковом и западными областями.

По словам нашего собеседника, мост использовался для переброски войск и военных грузов в Донбасс. Для Украины критически важны мосты через Днепр. Главный и наиболее удобный маршрут поставок западного оружия пролегает через Польшу. Ключевым элементом этой цепочки является польский город Жешув, через который, по некоторым данным, проходит 80–90% всей западной помощи Украине. Из Жешува грузы отправляются по железной дороге через карпатские тоннели и прибывают в Киев, откуда распределяются по всей стране и ближе к участкам фронта.

— Для переброски сил и средств с Правобережной Украины на Левобережную ее часть, где находятся основные группировки ВСУ на Донбассе, используются мосты через Днепр. По ним идут как военные грузы, личный состав и ГСМ на восток, так и поврежденная техника и раненые в обратном направлении.

— По Южному мосту сейчас можно только пешочком пройти. Я думаю, что удары по нему будут продолжаться, пока мост не станет полностью непригодным для использования.

В Киеве был экстренно созван совет обороны для оценки ущерба и выработки плана действий на ближайшую неделю, включая вопросы восстановления моста и перенаправления транспортных потоков. В качестве альтернативы рассматриваются паромы и понтонные переправы. Но, как говорит эксперт, они вряд ли справятся с большим объемом грузов.

— Нехватка зенитных ракет для Patriot на Украине достигла критического уровня, им еще дают «по жменьке», они стреляют одной ракетой. Слабость противовоздушной обороны противника позволяет нам атаковать объекты и днем, и ночью. Некоторые образцы наших новых модификаций реактивных «Гераней» уже летят с крейсерской скоростью до 800 км в час. Летят на тех высотах (более 7 километров, а иногда и до 10 километров), которые не позволяют применять переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

ПЗРК и малокалиберная зенитная артиллерия, составляющие основу «малой ПВО» Украины, эффективны на высотах до 5 км. Таким образом, реактивные «Герани» физически находятся вне зоны их поражения. А украинские дроны-перехватчики не могут догнать наши «Герани».

— И никакие двуствольные немецкие Gepard им не помогут.

Справка «МК»

Зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard с двумя пушками на шасси танка Leopard 1 были замечены прямо на проезжей части мостов, в частности на Северном мосту, для прикрытия объектов от воздушных целей. Зона поражения Gepard по высоте ограничена, установка эффективна против целей на высоте до 3,5–4 км.

Размещение Gepard на мостах — это скорее попытка защититься от ударов с малых высот, но они не решат проблему перехвата высокоскоростных «Гераней» на эшелоне, считает Василий Дандыкин.

Дополнительным фактором, который упоминается в прессе в связи с ударами по мостам, является использование «Гераней» с кумулятивно-режущей специальной нагрузкой. Такая боеголовка предназначена для поражения капитальных конструкций, в частности опор мостов. Это делает угрозу для транспортной инфраструктуры еще более серьезной.

— Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» констатировал, что под контролем Украины осталось примерно 11% территории ДНР. В Европе считают, что Киев способен удерживать эту часть Донбасса на протяжении полутора-двух лет. Владимир Владимирович правильно сказал, что Украина утратит эти территории гораздо раньше, учитывая темпы продвижения наших войск.

Как говорит Василий Дандыкин, придет черед ударам по мостам в Днепропетровске и по другим переправам на Днепре.

— За неделю освобождено 17 населенных пунктов, российские войска продвигаются в хорошем темпе. В ближайшее время, я думаю, у ВСУ уже будет сказываться нехватка боеприпасов и беспилотников. Как говорил герой Никиты Михалкова Михалыч в одном известном фильме, «им будет кирдык». Украинские военные, судя по всему, это понимают, только не Хмара (министр обороны) и не Драпатый (главком ВСУ).

В свою очередь, как говорит эксперт, российский ВПК демонстрирует впечатляющую динамику.

— Вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации 2 октября сообщил, что минувшей ночью были атакованы четыре российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), и все атаки удалось отразить. Я так понимаю, что сейчас испытывается, в том числе, и новое оружие по отражению атак беспилотников.

Глава РАН Геннадий Красников заявил о высокой эффективности российского лазерного оружия. По словам разработчиков, с помощью лазеров уже сбили несколько сотен дронов, включая крупные дроны типа «Лютый» и малые FPV-коптеры.

— Развернут принципиально новый сегмент ПВО на основе FPV-перехватчиков, эффективность которых уже подтверждена. Активно развиваются и применяются новые системы РЭБ. Учитывая наши массированные удары по логистике Украины, по их транспортной инфраструктуре, черноморским портам, дата-центрам, мостам, я думаю, что все может закончиться примерно к началу следующего года. Это чисто мое мнение.

Капитан 1-го ранга подчеркивает, что укронацизм надо искоренять до конца. Он должен быть уничтожен.