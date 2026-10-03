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Политика 1283

Инцидент на борту самолета Flydubai был попыткой теракта, заявил генпрокурор ОАЭ

Инцидент на борту самолета Flydubai был попыткой теракта, заявил генпрокурор ОАЭ

Инцидент, произошедший во время рейса FlyDubai из Дубая в Тель-Авив, является попыткой теракта, сказал генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси.

Расследование установило, что второй пилот пытался совершить террористический акт, заявило эмиратско агентство WAM, которое приводит слова генпрокурора.

30 сентября самолет самолет FlyDubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии. По данным СМИ, второй пилот ранил командира судна ножом и пытался устроить авиакатастрофу. Остановить его и стабилизировать судно удалось  с помощью пассажиров, одним из которых был израильский сантехник Янив Хаюн.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш 2 октября также сказал, что инцидент был опасным терактом.

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