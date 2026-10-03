Инцидент на борту самолета Flydubai был попыткой теракта, заявил генпрокурор ОАЭ

Инцидент, произошедший во время рейса FlyDubai из Дубая в Тель-Авив, является попыткой теракта, сказал генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси.

Расследование установило, что второй пилот пытался совершить террористический акт, заявило эмиратско агентство WAM, которое приводит слова генпрокурора.

30 сентября самолет самолет FlyDubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии. По данным СМИ, второй пилот ранил командира судна ножом и пытался устроить авиакатастрофу. Остановить его и стабилизировать судно удалось с помощью пассажиров, одним из которых был израильский сантехник Янив Хаюн.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш 2 октября также сказал, что инцидент был опасным терактом.

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