Испания кипит: Мадрид накрыла волна протестов

В Мадриде 70 тыс. человек вышли на акцию из-за жилья

Около 70 тыс. человек присоединились к акции протеста в Мадриде из-за жилищного кризиса, сообщили в пресс-службе представительства правительства в автономном сообществе Мадрид. По версии профсоюза арендаторов, число собравшихся достигло полумиллиона человек.

Участники манифестации устроили шествие до одной из центральных площадей, где расположена мэрия Мадрида. Лозунгом акции стало «На пути ко всеобщей забастовке».

В разных городах Испании тысячи людей также вышли на акции протеста из-за жилищного кризиса. В Валенсии митинг завершился столкновениями между полицейскими и участниками протеста, стражам порядка пришлось применить силу.

На днях в Мадриде состоялась крупная манифестация после выселения пожилой женщины. Ей пришлось покинуть съемное жилье после 70 лет проживания в нем. Затем женщина смогла вернуться в дом после соглашения с компанией-владельцем.

На фоне общественного недовольства правительство утвердило 29 сентября указы в сфере жилья. Однако декреты не утвердил местный парламент.

По данным газеты el Diario, из-за отказа ряда партий поддержать декреты председатель правительства Испании Педро Санчес изучает возможность назначения внеочередных всеобщих выборов на 29 ноября.

Жилищный кризис остается одной из главных тем внутренней политики Испании: рост арендных ставок и нехватка доступного жилья вызывают массовые акции в крупных городах страны.

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