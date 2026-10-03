Историк предложила политикам ФРГ отправиться на украинский фронт

Украинский историк Марта Гавришко в соцсети предложила политикам из блока ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Германии Фридрих Мерц, вступить в ряды ВСУ. По её словам, немцы выступают против войны с Россией. Если же Мерц и его «воинственная коалиция» так сильно хотят войны, пусть, как выразилась Гавришко, надевают каски и отправляются прямо на украинский фронт.

Историк также пошутила, что Мерц и его союзники могут вступить в нацбатальон «Азов»* (запрещённая в России террористическая организация). Она добавила, что их «будут рады приветствовать в своих рядах».

Ранее Мерц заявлял, что Берлин ведёт переговоры с партнёрами об увеличении поставок для ПВО Украины. Об этом он говорил на фоне обсуждения дальнейшей военной поддержки Киева.

До этого в центре Берлина в День германского единства прошла массовая акция против милитаризации. Её организатором выступила инициатива «Никогда больше войне — сложить оружие», к которой присоединились «Левые» и BSW. Участники требовали остановить милитаризацию ФРГ, прекратить поставки немецких вооружений в зоны конфликтов, отменить санкции и отказаться от возвращения призыва.

* запрещённая в России террористическая организация

Читайте также:

«Дроны вместо масла»: план Мерца привел в ярость украинского историка