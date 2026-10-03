Из-за обстрелов ВСУ повреждено оборудование Запорожской ТЭС

В последней декаде сентября оборудование Запорожской ТЭС получило повреждения из‑за интенсивных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом говорится в публикации станции в канале на платформе «Макс».

В сообщении уточняется, что работоспособность оборудования Запорожской ТЭС критически важна — от неё зависит надёжное внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Сейчас питание оборудования ТЭС осуществляется от аварийных источников.

На станции заверили, что ситуация находится под контролем персонала. Все параметры безопасности отслеживаются в круглосуточном режиме.

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