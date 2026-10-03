Американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с экс-лидером Палаты общин британского парламента и бывшим министром предпринимательства Джейкобом Рис-Моггом высказал мнение о военных возможностях Великобритании. По его оценке, Соединенное Королевство не располагает достаточным потенциалом для военного противостояния с Российской Федерацией.

Карлсон указал, что в настоящее время численность британских сил, готовых к боевым действиям, составляет, по его данным, менее 19 тысяч человек. Для наглядной демонстрации масштаба он привел исторический пример: в период Первой мировой войны британская армия теряла более 19 тысяч солдат всего за один день одного сражения. На этом фоне текущие возможности Лондона журналист назвал ничтожными.

Американский ведущий противопоставил британские показатели возможностям Вооруженных сил России. Он напомнил, что численность российской армии превышает полтора миллиона человек. В завершение своего анализа Карлсон резюмировал, что британские силы «вообще никакие».

Стоит отметить, что ранее дипломатическая миссия России выступила с заявлением в адрес Великобритании и Североатлантического альянса. В посольстве подчеркнули, что любые военные действия со стороны Лондона или НАТО будут встречены Москвой с использованием всех имеющихся в ее распоряжении средств. В дипмиссии напомнили о наличии у России ядерного оружия.

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