Хегсет отказался отвечать, какие авианосцы США оставят на Ближнем Востоке

Руководитель американского военного ведомства Пит Хегсет сказал, что не будет говорить, сколько американских авианосцев останутся на Ближнем Востоке после прибытия туда авианосца Theodore Roosevelt.

Хегсет сказал, что считает вопрос уместным, но отвечать не планирует.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением "Хезболла" продолжалась с 28 февраля. Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана заявлял о необходимости использовать возможность блокирования как рычаг давления.

В июне США с Ираном согласовали меморандум, но вскоре последовал еще один виток эскалации.

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