"Не получали запросов": в Киеве отреагировали на новость о переносе посольств

МИД Украины не подтвердил наличие обращений от зарубежных дипмиссий относительно переноса посольств из Киева. Такое заявление сделал спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, отвечая на вопрос издания NV.

По его словам, он не знает, откуда некоторые зарубежные СМИ взяли такие сведения. Тихий утверждает, что на текущий момент украинский МИД не получал ни запросов, ни уведомлений от иностранных дипмиссий о намерении куда-либо переезжать.

Представитель МИД напомнил, что по действующим правилам дипмиссии обязаны уведомлять ведомство о планах сменить место пребывания. Он ещё раз отметил: по состоянию на вечер пятницы подобных обращений или сообщений от иностранного дипломатического корпуса не было.

До этого The Guardian, ссылаясь на двух высокопоставленных дипломатов, писал, что западные государства готовят варианты эвакуации своих посольств из Киева при ухудшении обстановки с безопасностью. Источники утверждали, что дипмиссии могут переместить во Львов или в восточные районы Польши при непредвиденных обстоятельствах.

Ранее МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев, предупредив о продолжении массированных ударов возмездия.

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