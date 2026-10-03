Киев уже не будет прежним: вынесены основные мосты через Днепр

ВС РФ начали методично выносить все основные мосты через Днепр в Киеве, соединяющие два берега. После ударов по стратегически важному Южному мосту и выведению его из строя минувшей ночью был нанесен удар по Северному мосту, который тоже сейчас не функционирует. Город встал в пробках.

В Киеве остается не так много действующих мостов. Вчера из строя вывели также мост Патона. Частично закрыт мост Метро». Остается еще Дарницкий мост, Подольско-Воскресенский мостовой переход и пешеходный Венецианский мост. На данный момент движение между двумя берегами украинской столицы фактически нет. Транспортное сообщение парализовано. В городской администрации обсуждают, как наладить хотя бы доставку людей с одного берега на другой. Предлагается запустить паромы и развернуть понтоны. Но непонятно, сколько времени на это понадобится. Мэр столицы Кличко предупредил жителей, что жизнь в Киеве уже не будет прежней.

Об этом свидетельствуют и потоки автомобилей, направляющихся на выезд из города. Как сообщают местные паблики, киевляне перебираются в Западные области страны, где цены на аренду жилья взлетели вдвое-втрое. Зато в самом Киеве сейчас легко можно снять квартиру в новом комплексе за смешные деньги. Сайты риэлторов забиты предложениями. Вот только желающих воспользоваться ими не много.