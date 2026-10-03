Китай нашел путь в Европу в обход всех — за 24 дня через льды

Число рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133, что на 46% больше, чем в августе, и более чем вчетверо выше показателя 2022 года, пишет Financial Times со ссылкой на данные Lloyd's List Intelligence. Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом.

Арктический маршрут используют и китайские перевозчики. Они ищут альтернативные пути на европейский рынок из-за перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море.

Рост перевозок FT связывает с сокращением морского ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. Среди них — угроза со стороны йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе у входа в Красное море.

В сентябре китайский контейнеровоз Dubai Tower добрался из Циндао в британский Феликстоу через Арктику за 24 дня. Переход через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды занял бы не менее 40 дней.

Помимо газовозов, обслуживающих проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», на маршруте стало больше балкеров. В сентябре их число достигло 29 против 18 в августе, а число нефтяных танкеров стало рекордным.

Сентябрь обычно становится самым загруженным месяцем для арктических морских путей: площадь льда достигает сезонного минимума, что позволяет проходить судам без ледоколов. Это объясняет пик рейсов именно в этот период.

Страховщики и экологи предупреждают, что рост судоходства может привести к крупной аварии. Возможности для поисково-спасательных операций и ликвидации загрязнений в арктическом регионе ограничены.

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