КНДР провела учения по пуску стратегических ракет

По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), КНДР провела учения с пуском стратегических ракет средней дальности — ракеты были направлены в сторону Японского моря.

Как сообщило агентство в субботу, о проведении манёвров заявила Ким Е Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

По её словам, учения состоялись на рассвете, в ходе них были запущены стратегические ракеты средней дальности в Корейское Восточное море (Японское море).

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