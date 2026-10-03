КНДР заявила об отказе от взаимодействия с Южной Кореей

Ким Ё Чжон: КНДР не оставит возможности для отношений с Южной Кореей

Северная Корея намерена целиком отгородиться от Южной Кореи и не оставлять никаких возможностей для контактов с Сеулом. Укрепление межкорейской границы преследует именно ее полное закрытие, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Ее слова приводит ЦТАК.

«Мы не допускаем ни малейшего пространства или возможности для того, чтобы в какой-либо форме иметь дело с РК или вступать с ней в отношения», — заявила она.

Ким Ё Чжон уточнила, что речь идет не о временном укреплении границы. Ранее Пхеньян уже наращивал охрану рубежа с Южной Кореей на фоне инцидентов с беспилотниками.

Представитель руководства КНДР также подвергла критике заявления Сеула о стремлении снизить военную напряжённость, назвав их «самодельным фарсом». В Пхеньяне считают противоречивой ситуацию, при которой южнокорейские власти обвиняют Северную Корею в провокациях и одновременно заявляют о готовности к шагам по деэскалации.

Ранее министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён предложил начать переговоры с КНДР в связи с инцидентом, связанным с подрывом мин в демилитаризованной зоне. В частности, он предложил возобновить контакты, провести повторную инспекцию линии разграничения и уточнить ее текущие параметры.

Также в Южное Корее сообщили о запуске северокорейской ракеты.

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