ВС РФ взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск «Север» продолжают активные наступательные действия на Харьковском направлении. В результате успешных операций под их контроль перешел населенный пункт Новая Казачья, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Кроме того, в результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья Харьковской области», — заявили в ведомстве.

По данным МО РФ, подразделения группировки продолжают с боями продвигаться вперед. Одновременно с этим российские силы сжимают кольцо окружения вокруг формирований Вооруженных сил Украины на северо-востоке Харьковской области. В заблокированных районах противник несет серьезные потери в живой силе и технике.

«Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих и боевая бронированная машина», — уточнили в министерстве. Активная боевая работа российской армией ведется также в районах населенных пунктов Николаевка, Нефедовка, Купино и Черное.

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