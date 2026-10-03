Кореевед предупредил, чем обернется для Украины вранье о пленных КНДР

Сеул может сократить помощь Киеву, в том числе гуманитарную и нелетальную военную, на фоне разгоревшегося вокруг передачи военнопленных КНДР скандала, а возможные поставки Украине комплексов ПВО/ПРО становятся еще менее реалистичными. Об этом в беседе с Царьградом заявил кореевед Павел Черкашин.

Поводом для конфликта, который продолжается уже вторую неделю, стала передача Южной Корее двух пленных бойцов КНДР. Сеул настаивает, что между сторонами существовало соглашение о конфиденциальности, тогда как украинская сторона утверждает, что подобных договоренностей не было. Позиции сторон разошлись настолько, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён фактически обвинил Киев во лжи и пообещал принять дополнительные меры, если украинские власти не принесут публичных извинений.

Комментируя ситуацию, Черкашин прежде всего обратил внимание на эмоциональную реакцию южнокорейского лидера.

«В этой связи Сеул может отреагировать, прежде всего, сокращением масштабов помощи, оказываемой властям Украины — в частности, поставок гуманитарной и нелетальной военной помощи (аптечки, средства защиты и разминирования, палатки и пр.)», — заявил эксперт.

По его словам, это ставит под еще больший вопрос возможные поставки Украине средств ПВО/ПРО, в которых Киев сейчас очень нуждается. Получившие распространение сведения о возможной передаче комплексов KM-SAM (Cheongung-II) выглядят еще более малореалистичными с учетом объема и сроков уже полученных контрактов.

«Фактические поставки возможны за счет собственных резервов РК, что не отвечает собственным национальным интересам Сеула», — пояснил Черкашин.

С другой стороны, отметил кореевед, власти и бизнес Южной Кореи имеют значительные виды на получение контрактов по восстановлению и реконструкции инфраструктуры Украины. Он также обратил внимание, что в Сеуле хорошо видят стремление руководства Украины использовать фактор КНДР в собственных интересах — в том числе апеллируя к получению северянами современного боевого опыта для его последующего применения на Корейском полуострове.

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