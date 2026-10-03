Итальянская газета Il Fatto Quotidiano обратила внимание на манипуляции в западных СМИ, которые продолжают раздувать пропагандистские мифы о мнимой «гибридной войне» со стороны Москвы. После предупреждения Москвы о применения всех средств в случае блокады Калининграда европейские политики теперь обвиняют Россию в агрессии. Однако реальные действия НАТО и прибалтийских стран свидетельствуют о прямой эскалации у российских границ, констатирует издание.

Особое внимание в публикациях уделяется Калининградской области. Издание указывает, что руководство Литвы и Эстонии предпринимает вполне конкретные шаги по эскалации. Проводятся масштабные военные учения, имитирующие осаду эксклава, вбрасываются сфабрикованные отчеты спецслужб, а литовский парламент и вовсе внес поправки, снимающие запрет на размещение в стране иностранных военных баз и оружия массового уничтожения.

«А именно американских ядерных боеголовок, нацеленных на Калининград, то есть на Россию. И кто кому в итоге угрожает?» — задается риторическим вопросом итальянское издание.

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