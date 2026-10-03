Кто задаёт вопросы власти: кризис свободы прессы вышел за пределы США

Спор о доступе журналистов к власти в Вашингтоне вышел за рамки конфликта Белого дома с отдельными телеканалами и превратился в вопрос о границах свободы прессы и о том, насколько далеко власть может заходить, устанавливая правила работы медиа. Разбираемся вместе с «МК», почему американский конфликт важен не только сам по себе и что происходит в других странах, когда отдельные элементы системы начинают давать сбой.

Противостояние президента США Дональда Трампа со средствами массовой информации в период его второго президентского срока обострилось, а в конце сентября и вообще превратились в прямое противодействие, приведшее к введению запрета на посещение СМИ Белого дома. Напомним, что 18 сентября 2026 года Трамп объявил в социальных сетях о запрете на вход в Белый дом для трёх медиакомпаний, CNN, MS NOW и Politico, мотивируя это тем, что они постоянно публикуют «фейковые новости», и пригрозил применить аналогичные меры в отношении других СМИ. Отвечая на вопросы по этому поводу, президент США заявил, что решение не связано с какой‑либо конкретной публикацией, а обусловлено «накоплением негативных материалов», которые эти СМИ публиковали в течение последних двух лет, и обвинил их в попытках «ослабить Республиканскую партию и республиканское правительство».

«Привилегия, а не право»

Американская история вокруг Белого дома и CNN в этом смысле становится лишь одной, хотя и особенно показательной, частью более широкого процесса. Она позволяет увидеть проблему на уровне, когда решение исполнительной власти о доступе к президенту сталкивается с требованиями журналистов и вмешательством суда.

Конфликт между Белым домом Дональда Трампа и рядом американских СМИ вокруг доступа журналистов к президенту оказался шире обычного спора между политиком и критически настроенными редакциями. В центре противостояния оказался вопрос о том, кто и на каких условиях получает возможность непосредственно освещать работу главы государства.

После введённого Белым домом запрета журналистам CNN, MS Now и Politico работать в административном комплексе несколько телеканалов обратились в суд. Они утверждали, что ограничения связаны не с технической организацией работы прессы, а с содержанием публикаций, которые администрация считала негативными. Судья федерального окружного суда Тимоти Келли, назначенный на должность Трампом, обязал Белый дом восстановить доступ журналистов.

Генеральный прокурор Тодд Бланш заявлял, что присутствие журналистов в Белом доме стоит называть «привилегией, а не правом». Он также говорил, что президент устал от, по мнению администрации, неточных материалов CNN, MS Now и Politico, и ссылался на необходимость противодействовать тому, что Белый дом называл дезинформацией.

Однако судебное решение не завершило конфликт. CNN вновь оказался исключён из телевизионного пресс-пула, а затем его журналистам не разрешили присоединиться к группе, сопровождавшей президента на борту лайнера Air Force One. Позднее возникла новая проблема: при распределении обязанностей телевизионного пула CNN не получил запланированную роль оператора. Таким образом, формальное восстановление доступа не означало возвращения прежнего порядка работы.

Именно эта последовательность событий делает американскую историю показательной. Ограничение доступа к информации может выглядеть как единичное административное решение, но на практике оно способно превратиться в длительную борьбу за правила взаимодействия между властью и прессой.

Игра важнее игроков

Телевизионный пресс-пул существует не просто для удобства Белого дома. Когда несколько крупных телеканалов по очереди получают возможность освещать президентские мероприятия, они обеспечивают материалом и собственные редакции, и другие СМИ, которые используют результаты этой работы.

В рассматриваемом случае пул объединял CNN, ABC, CBS, NBC и Fox News. После первоначального исключения CNN остальные участники временно приостановили работу пула в знак солидарности. Тем самым спор из отношений одного телеканала с администрацией превратился в вопрос о правилах работы всей системы.

Это важно потому, что президентская деятельность физически ограничена: одновременно присутствовать на каждом мероприятии может лишь небольшая группа журналистов. Поэтому доступ распределяется. Но именно механизм распределения создаёт потенциальную точку давления.

Если журналиста исключают из-за ограниченного числа мест, это одна ситуация. Если же доступ начинает зависеть от того, насколько редакция устраивает власть своими публикациями, возникает уже другая проблема — граница между организацией работы и наказанием за содержание журналистики.

Юристы CNN в судебных документах именно это и оспаривали. Они утверждали, что Белый дом предоставляет доступ непредсказуемо и непоследовательно, а первоначальный запрет был связан с критическим характером публикаций.

Администрация предлагала принципиально иную трактовку. Как следует из данных американской прессы, на вопрос о конкретных примерах неточных публикаций Бланш не привёл подробных доказательств, а связывал негативный характер освещения с его недостоверностью. Это принципиальный момент: критическая публикация и фактически ошибочная публикация — не одно и то же.

Именно здесь спор о доступе к президенту соприкасается с Первой поправкой к Конституции США. Свобода прессы не означает, что каждый журналист имеет гарантированное место в каждом ограниченном пресс-пространстве. Но если доступ используется как инструмент наказания за содержание публикаций, возникает уже конституционный вопрос.

Враждебность становится частью среды

Сербия демонстрирует иную модель давления — системную, но не всегда физическую, отмечают критики. Страна опустилась на 104-е место в рейтинге свободы прессы, самый низкий показатель на Балканах за всю историю индекса с 2002 года. Ассоциация независимых журналистов Сербии (NUNS), представляющая интересы около 2500 журналистов, фиксирует рекордное количество случаев насилия.

«В прошлом году мы задокументировали 380 случаев, — отмечает Мария Бабич. — Но их, вероятно, гораздо больше, мы зафиксировали только самые серьёзные». Её коллега Раде Джурич добавляет: «Мы поняли, что сейчас юристы нужны нам гораздо больше, чем люди, которые занимаются продвижением журналистики».

Высокопоставленные политики называют журналистов «террористами», «вредителями» и «нацистами», а некоторых обвиняли в причастности к заговору с целью убийства президента.

Около 90 процентов СМИ страны, по оценкам экспертов, находятся под контролем государства через абонентскую плату, рекламу и государственное финансирование. Ежегодно через конкурсы распределяется примерно 13 милл