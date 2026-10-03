Литва в панике: НАТО подняло истребители из-за неопознанного объекта

Истребители НАТО, базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, подняли в воздух для идентификации зафиксированного техническими средствами военных объекта, сообщило национальное радио LRT со ссылкой на Национальный центр по управлению кризисами. Также объявлена опасность воздушной тревоги в Вильнюсском уезде и районе города Укмерге.

Вильнюсский международный аэропорт закрыт. О сроках возобновления его работы не сообщается.

Что именно за объект зафиксировали технические средства, не уточняется. Не приводятся и данные о его высоте, направлении движения или типе.

О причинах объявления опасности воздушной тревоги в центре по управлению кризисами не рассказали. Реакция НАТО на инцидент также не приводится.

О том, был ли объект идентифицирован и покинул ли он воздушное пространство Литвы, в публикации не говорится. Другие детали не раскрываются.

Авиабаза Зокняй под Шяуляем используется странами НАТО для патрулирования воздушного пространства Балтии. Истребители союзников поднимаются по тревоге при появлении неопознанных объектов у границ.

Страны Балтии неоднократно сообщали о нарушениях своего воздушного пространства и появлении неопознанных объектов. В таких случаях аэропорты временно закрывают, а жителей оповещают через системы экстренных сообщений.

Литва внедряет украинскую систему обнаружения дронов.

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