Поддержка Украины, а также членство Франции в Европейском союзе и НАТО лишают граждан возможности жить достойно на фоне жесткой внутренней политики властей. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать конфликт на Украине, нужно снизить расходы на армию», — приводит ТАСС слова Филиппо.

По словам французского политика, вместо растраты бюджетных средств на эти цели необходимо направить деньги насущным нуждам населения, например, снизить налоги на топливо, поскольку «люди больше не могут, они уже не выдерживают» финансового давления.

Лидер «Патриотов» также раскритиковал планы кабинета министров урезать выплаты пенсионерам с доходами выше 1260 евро в месяц, назвав эти меры недостойными по отношению к далеко не самым богатым слоям населения.

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