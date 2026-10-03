Людолов залез в частный дом через окно ради мобилизации мужчин

На Украине сотрудник ТЦК проник в дом через окно и открыл дверь коллегам

На Украине сотрудник территориального центра комплектования проник в частный дом через окно, после чего открыл входную дверь находившимся снаружи коллегам. Инцидент, как сообщает агентство УНИАН, произошел в Хмельницкой области.

На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина забирается внутрь дома через окно, затем подходит к входной двери и открывает ее изнутри. После этого в помещение заходят другие сотрудники ТЦК. По сообщениям СМИ, целью визита были мобилизационные мероприятия в отношении проживавших в доме мужчин.

Отдельный вопрос вызвал сам способ проникновения сотрудников ТЦК в жилище. Автор первоначальной публикации потребовал дать правовую оценку действиям военнослужащих и привлечь виновных к ответственности, если факт незаконного проникновения будет подтвержден.

После февраля 2022 года на Украине действует военное положение и проводится всеобщая мобилизация. Территориальные центры комплектования занимаются воинским учетом, оповещением военнообязанных и другими процедурами, связанными с мобилизацией.

На фоне продолжительной мобилизационной кампании в социальных сетях регулярно появляются видеозаписи конфликтов между гражданами и сотрудниками ТЦК. Украинские власти в отдельных случаях сообщали о проверках действий военнослужащих и привлечении их к ответственности при подтверждении нарушений.

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