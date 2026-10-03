Медведев: доверие на Ближнем Востоке уничтожено действиями США и Израиля

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке оказалась в критическом состоянии, следует из интервью Дмитрия Медведева иранскому Гостелерадио. Зампред Совбеза заявил, что кризис спровоцирован действиями США и Израиля, которые пошли на силовые шаги вопреки предупреждениям.

Главным последствием эскалации, по словам Медведева, стало фактическое уничтожение прежних механизмов безопасности в регионе. Он подчеркнул, что человеческие потери в подобных конфликтах не требуют дополнительных комментариев.

Зампред Совбеза напомнил, что формальным поводом для агрессии против Ирана была объявлена иранская ядерная программа. При этом, как отметил Медведев, доказательств ее военного характера представлено не было, что лишь усилило недоверие между сторонами.

Хронология противостояния, по его словам, началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране. Тегеран ответил собственными атаками. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже вновь обменялись ударами.

Сейчас, отметил Медведев, стоит задача сформировать новые контуры взаимодействия. Россия готова участвовать в этом процессе, но только после восстановления базового уровня доверия, который, как он уточнил, сейчас крайне низок.

На момент публикации конфликт остается неурегулированным.

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